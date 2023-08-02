Житель Михайловского района, сжегший тело своего знакомого в машине, заключен под стражу

32-летний житель Михайловского района, подозреваемый в убийстве своего знакомого, заключен под стражу.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного комитета, 30 июля в Михайловском районе в салоне сгоревшей машины было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

По горячи следам следствие установило, что к смерти причастен знакомый погибшего — безработный местный житель 1991 года рождения, который незадолго до убийства угнал у потерпевшего автомобиль. Погибший владелец машины обратился с заявлением в полицию, из-за чего между односельчанами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом в область грудной клетки. От ранений мужчина скончался на месте, а подозреваемый спрятал тело в автомобиль, поджёг его и скрылся.

Сейчас подозреваемый задержан и заключен под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).