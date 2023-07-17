Житель Курской области выиграл в лотерею 68 миллионов рублей

15 июля 2023 года в государственной лотерее «Забава от Русского лото» был разыгран рекордный для этой лотереи суперприз — 67 856 670 рублей. Удача оказалась на стороне участника 81927-го тиража из Курской области.

Победитель ещё не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото». Возможно он пока не знает о своем крупном везении. Известно лишь, что счастливчик купил билет в мобильном приложении «Столото» всего за 100 рублей.

По правилам государственной лотереи «Забава от Русского лото», в игровом поле билета необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все числа или не угадает ни одного. Герой тиража не угадал ни одного числа и стал обладателем внушительного суперприза.

Проверить результаты тиражей и узнать, как и где получить выигрыш, можно на сайте stoloto.ru, а также по телефону 8 900 555-00-55.