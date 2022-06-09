Житель Краснодара умер в мучениях после операции по обрезанию

В Краснодаре 36-летний мужчина умер в мучениях после операции по обрезанию в частной клинике, пишет Telegram-канал «Baza».

Операция прошла в конце апреля: мужчине наложили швы и отпустили домой. Через некоторое время у краснодарца ухудшилось самочувствие: поднялась температура, началась тошнота, появились покраснения на теле.

2 мая мужчину доставили в реанимацию, где врачи стали бороться за его жизнь. 18 мая он скончался. Предварительная причина смерти — заражение крови и септический шок.

Родственники погибшего винят в случившемся врачей частной клиники, которые провели операцию с нарушениями. Они намерены добиваться возбуждения уголовного дела.