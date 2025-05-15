Житель Краснодара поспорил с водителем из-за флага Украины в такси

Житель Краснодара поспорил с водителем такси, заметив у него в салоне изоленту синего и желтого цвета, пишет Telegram-канал Краснодар | Телетайп .

Пассажир обратил внимание, что она была наклеена рядом с водительским сиденьем. Он спросил у мужчины, что значит это сочетание цветов.

«Украинский флаг, получается?» — поинтересовался краснодарец.

Вскоре пассажир сорвал изоленту, при этом водитель не стал сопротивляться.

Сам он отказался снимать «флаг», заявив, что машине не принадлежит ему.