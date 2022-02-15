Житель Кораблинского района пытался задушить бывшую жену капюшоном

В Кораблинском районе Рязанской области 42-летний жителя села Лесуново приговорили к тюремному сроку за попытку убийства своей бывшей жены. По данным прокуратуры региона, мужчина пытался задушить женщину капюшоном куртки.

Установлено,что вечером 22 ноября 2021 года бывшие супруги встретились на улице одного посёлков. В процессе беседы осужденный начал уговаривать бывшую жену воссоединиться, на что женщина ответила отказом.

Тогда разозлившийся мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, стал наносить ей удары ножом в жизненно-важные органы, в том числе в область грудной клетки.

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В какой-то момент она смогла вырвать у него нож, при этом порезала себе руки, но бывший супруг накинул на нее капюшон ее же куртки, стал душить. Крики женщины услышал случайный прохожий. Он спугнул нападавшего, вызвал скорую, благодаря которой удалось избежать более тяжких последствий.

Злоумышленник признан виновным в совершении особо тяжкого преступления. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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Приговор не вступил в силу.