Житель Кораблинского района до смерти избил знакомого

Житель Кораблинского района нанес около 30 ударов своему знакомому, потерпевший скончался. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По версии следствия, в августе 2024 года 25-летний обвиняемый, находясь под воздействием алкоголя, нанёс своему знакомому не менее 30 ударов в область головы и туловища. Причиной агрессии стали оскорбления со стороны 41-летнего мужчины, потерпевшего, в адрес знакомого. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.