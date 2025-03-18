Житель Казачьей Локни показал, что осталось от села. Точнее, что не осталось ничего, пишет телеграм-канал «RT на русском».

Сергей рассказал, что во время оккупации потерял мать — она болела, но ВСУ не выпустили женщину из села.

По его словам, когда украинские ДРГ вторглись в Курскую область, они расстреливали всех, кого видели, хоронить погибших запрещали — тела оставались лежать на улицах.

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Перед освобождением села террористы выглядели растерянными: бежали в сторону Суджи, на ходу обсуждая, что командование их бросило.