Житель Касимовского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ, проходит житель района, 1954 года рождения. На время следствия суд отправил мужчину под арест.

По версии следствия, преступление совершено в апреле 2023 года. Во время пьяной ссоры мужчина выстрелил из охотничьего ружья в живот оппоненту. Пострадавший скончался на месте.

Обвиняемый скрылся, предпринял меры к сокрытию орудия убийства.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в суд.