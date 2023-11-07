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Житель Касимовского района задержан за убийство знакомого

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В Касимовском районе Рязанской области за убийство знакомого задержан местный житель 1990 года рождения, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Мужчина 1960 года рождения умер в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы 3 ноября. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый нанёс смертельную травму потерпевшему во время бытового конфликта.

Расследование уголовного дела продолжается.

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