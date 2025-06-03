Житель Касимовского района задержан по подозрению в жестоком убийстве. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

В частном доме одного из населенных пунктов Касимовского района 1 июня 2025 года обнаружено тело 42-летней женщины с колото-резаными ранами в области головы, нижних и верхних конечностей. В ходе осмотра места происшествия следователями и следователями-криминалистами обнаружены и изъяты следы, а также орудие преступления. По факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Благодаря проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям установлено, что смертельные травмы потерпевшей в ходе бытового конфликта причинил ее муж, который после совершенного преступления скрылся.

Подозреваемый в совершении преступления — житель Касимовского района Рязанской области, 1981 года рождения, задержан.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.