Житель Касимовского района обокрал односельчанина

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» раскрыли кражу из гаража в деревне Новая Деревня. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

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В полицию накануне обратился 61-летний житель деревни Новая Деревня и сообщил, что заметил пропажу из гаража электрической ручной углошлифовальной машинки.

Сотрудники полиции осмотрели гараж, расположенный рядом с домом заявителя, и не обнаружили никаких следов взлома. Хозяин дома пояснил, что когда он в жилище, то ни ворота, ни дверь гаража не запираются. Это опасная привычка, но житель деревни объяснил ее доверием соседям.

Оперативники уголовного розыска опросили жителей домов соседних с пострадавшим и узнали, что пару дней назад один житель деревни предлагал купить у него с рук углошлифовальную машину. Модель этого инструмента была такая же как и у похищенной машинки.

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Разыскать этого «продавца» оказалось не сложно, он был у себя дома и сильно пьян. Оперативники установили причастность 69-летнего мужчины к краже и задержали злоумышленника.

Ранее задержанный был судим за кражу. Суд признал его виновным в хищении оградок с могил местного кладбища.

По предварительной информации, пару дней назад пенсионер в состоянии алкогольного опьянения заглянул во двор дома знакомого. Увидев приоткрытую дверь гаража, мужчина внезапно решил осмотреть постройку на предмет «чего-нибудь ценного». Обнаружив углошлифовальную машинку, злоумышленник забрал ее и вышел на улицу. Затем он начал предлагать машинку местным жителям, продал добычу и купил спиртного.

Следственное подразделение межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудило в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.