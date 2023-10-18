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Житель Касимовского района избил своего знакомого до смерти

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Фото: Pxhere

Мужчина 1965 года рождения признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

5 апреля в деревне Клетино Касимовского района обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта избил своего знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Мужчина признал свою вину в полном объеме и подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления.

Собранные Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительно приговора, сообщает пресс-служба ведомства.  

Суд назначил обвиняемому 8 лет колонии строгого режима.

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