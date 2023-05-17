Житель Касимовского района хранил дома самодельный пистолет и патроны

Сотрудники МО МВД Касимовский изъяли из дома 53-летнего жителя деревни Дуброво пневматический пистолет, переделанный в боевой, и больше 400 патронов разного калибра. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Оперативникам стало известно, что подозреваемый может хранить дома оружие. В ходе обследования жилища касимовца правоохранители обнаружили предмет, похожий на пистолет, и патроны, спрятанные в мебели.

По данным экспертизы, найденный предмет – пневматический пистолет ИЖ-40, изменённый кустарным способом: его переделали в боевое оружие калибра 5,6 мм. Кроме того, в доме незаконно хранилось свыше 400 патронов разного калибра.

Ранее судимого за кражу хозяина жилища задержали.

Предварительно, житель Дуброво несколько лет назад купил переделанный пневматический пистолет и патроны у пожилого местного жителя, который сам внёс в ИЖ-40 конструктивные изменения. Недавно этот пожилой мужчина скончался. Как сообщил подозреваемый, оружие он хранил для самообороны.

Дознаватель МО МВД Касимовский возбудил уголовное дело. Санкция ч.1 статьи 222 УК РФ предусматривает до 5 лет лишения свободы.