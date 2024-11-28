Четверг, 28 ноября, 2024
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Житель Касимова вырубил в клепиковском лесу древесину на 1 миллион рублей

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Кристина Аманн
Фото: freepik.com/

Клепиковские лесничие обнаружили на территории Колесниковского участка следы незаконной рубки деревьев. Они обратились в полицию. Выяснилось, что к похищению древесины причастен житель Касимовского района.

Как рассказывает пресс-служба регионального УМВД, разыскать злоумышленника удалось по следам трактора. По характерному рисунку протектора выяснили, что транспорт принадлежит одному из местных жителей – работнику бригады по заготовке леса.

50-летний касимовец незаконно заготовил 50 кубометров древесины. Он нанял работников и сообщил им, что разрешение на вырубку оплачено и оформлено должным образом. Бревна после рубки он продал.

Установили, что своими действиями мужчина нанес ущерб в размере 1 миллиона рублей. Против него возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

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