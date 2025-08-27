Житель Касимова украл у друга телефон во время застолья. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Житель Касимова 47 лет накануне вечером устроил у себя дома застолье, на которое пригласил друзей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, хозяин квартиры уснул, проснувшись, заметил, что гости разошлись. Утром мужчина понял, что нигде не может найти свой телефон, и обратился в полицию.

Полицейские выяснили, что на окраине города мужчина продает с рук смартфон, который по описанию похож на пропавший. Выяснилось, что к краже причастен 31-летний житель Касимова, который был в гостях у потерпевшего.

По версии следствия, 31-летний мужчина в гостях у своего приятеля его смартфон, дождался, пока хозяин уснет, и забрал его. Злоумышленник продал телефон случайному знакомому и собирался потратить деньги на алкоголь, но не успел – его задержали полицейские. Похищенное изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.158 УК РФ. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.