Житель Касимова, угрожавший полицейским пистолетом, пойдёт под суд

В Касимове передали в суд уголовное дело местного жителя, угрожавшего применить насилие в отношении представителя власти. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.
Уголовное дело на мужчину 1971 года рождения завели по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Вечером 11 марта 2023 года в полицию поступило сообщение о противоправном поведении обвиняемого. Приехавший наряд обвиняемый встретил с пневматическим пистолетом. Касимовец угрожал оружием представителям власти. Правоохранители обезоружили дебошира.
Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в суд.