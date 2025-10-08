Житель Касимова угнал и сдал в пункт приема металлолома машину

В Рязанском районе оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по области.

В полицию обратился 22-летний житель поселка учхоза Стенькино. Он сообщил, что утром не нашел на месте свой ВАЗ-2112, припаркованный возле дома. Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили маршрут движения похищенного автомобиля. Оказалось, что машина из Рязанского района попала в Касимов. Также стало известно, что за рулем был 28-летний житель Касимова. Его разыскали и задержали.

Задержанный рассказал, что работал в Стенькино и недавно ночью, будучи нетрезвым, прогуливался по поселку. На улице он увидел ВАЗ-2112 с открытой дверью. В бардачке он обнаружил ключ зажигания, завел автомобиль и перегнал его в Касимов. Там он сдал машину в пункт приема металлолома, а деньги потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.