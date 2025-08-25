Житель Касимова предстанет перед судом за убийство супруги

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в суд направлено уголовное дело по обвинению жителя Касимовского района в совершении убийства своей жены (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Труп 42-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружен 1 июня 2025 года в частном доме одного из населенных пунктов Касимовского района Рязанской области. Следствием установлено, что в ходе конфликта на фоне употребления спиртных напитков мужчина взял нож и нанес своей жене несколько колото-резаных ран, в результате которых она скончалась на месте.

После совершенного преступления мужчина скрылся. Через непродолжительное время он задержан, и в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.