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Вторник, 26 апреля, 2022

Житель Касимова получил условный срок за хранение наркотиков

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Житель Касимова получил условный срок за хранение наркотиков

7info

Касимовский районный суд Рязанской области признал жителя Касимова виновным в хранении наркотиков без цели сбыта в крупном размере. Подробности сообщил сайт суда.

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Зимой 2022 года гражданин З. через мессенджер телеграм заказал наркотик. Оплатив товар, касимовец получил адрес закладки. В тайнике лежало 1,24 грамма наркотического вещества.

Через некоторое время полицейские в ходе досмотра нашли незаконный товар в куртке З.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ, приговорив к 3 годам лишения свободы условно.

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Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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