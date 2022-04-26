Житель Касимова получил условный срок за хранение наркотиков

Касимовский районный суд Рязанской области признал жителя Касимова виновным в хранении наркотиков без цели сбыта в крупном размере. Подробности сообщил сайт суда.

- Реклама -

Зимой 2022 года гражданин З. через мессенджер телеграм заказал наркотик. Оплатив товар, касимовец получил адрес закладки. В тайнике лежало 1,24 грамма наркотического вещества.

Через некоторое время полицейские в ходе досмотра нашли незаконный товар в куртке З.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ, приговорив к 3 годам лишения свободы условно.

- Реклама -

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.