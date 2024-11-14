Четверг, 14 ноября, 2024
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Житель Касимова получил 6 лет колонии за попытку убийства

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Алексей Самохин
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

В Касимове суд вынес приговор по делу местного жителя, обвинявшегося в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

12 января 2024 года мужчина во время ссоры на фоне алкогольного опьянения нанес сыну сожительницы удары ножом в область шеи, туловища, рук. Убийство не допустил свидетель конфликта.

Пострадавшего вовремя доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам колонии строго режима.

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