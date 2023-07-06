Житель Касимова лишился машины, повторно сев пьяным за руль

В Касимове 40-летний местный житель лишился автомобиля за повторную пьяную езду, сообщила пресс-служба прокуратуры рязанской области.

Мужчина, пойманный пьяным за рулём, был лишён водительских прав на полтора года. Выводов касимовец не сделал и вновь сел за руль, чтобы доехать в соседний населённый пункт. По пути машину остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Касимовский районный суд назначил в качестве наказания 120 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Автомобиль конфискован в пользу государства.

Приговор суда вступил в законную силу.