Одному из жителей Германии стало плохо в очереди на въезд в Калининградскую область со стороны Польши, пишет портал «Русский Запад».

Очевидец запечатлел, как на место случившегося подъехала скорая помощь.

«Человек попросту потерял сознание», – рассказал один свидетелей инцидента.

Сообщается, что в субботу перед пунктом пропуска «Гжехотки – Мамоново-2» образовалась пробка из автобусов и легковых с немецкими номерами. Некоторые из жителей ФРГ едут в российский регион на выходные к родственникам, другие подлечиться.

Многие из них пожаловались на медленную работу польских пограничников и таможенников. С российской стороны таких проблем не было.