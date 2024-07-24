Житель Дашково-Песочня пожаловался на грязь возле контейнерной площадки

В администрацию Рязани поступила жалоба от жителя Дашково-Песочни на грязь возле контейнерной площадки в зоне благоустройства Черезовских прудов. Представители префектуры Октябрьского района выехали на место, чтобы проверить информацию.

На месте было обнаружено, что в зоне выезда строительной техники имеются грунтовые наносы на асфальт проезжей части. Контейнерная площадка при этом находится в нормативном состоянии, мусор вывезен, территория чистая.

Представитель подрядной организации уточнил, что после завершения работ все грунтовые наносы будут убраны. Работы планируется завершить в августе 2024 года.