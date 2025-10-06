В Сети тиражируется ещё одно пророчество легендарного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик, озвучивший при жизни немало резких суждений, говорил о прямой военной конфронтации России и НАТО, о перспективах исчезновения военного альянса и о глобальных событиях, которые изменят расстановки сил на геополитической карте. Вот только в один момент все споры между государствами могут отойти на второй план, ведь человечество ждут адские испытания, которые будут иметь экологическую природу.

Всё, что предрекал Жириновский, может стать реальностью уже в 2026 году. О чём же говорил политик и почему именно сейчас к его словам приковано столько внимания? Главные пророчества опубликовал портал News.ru.

Жириновский о войне с НАТО: Запад делает всё, чтобы развязать вооружённый конфликт

О том, что западный военный альянс намеревается развязать противостояние с Россией, Жириновский говорил ещё 25 лет назад. Выступая в Совете Европы, политик озвучил мнение, что все главные войны были развязаны как раз Европой – от крестоносных завоеваний до последней войны на балканах.

Коллективный Запад, по словам Жириновского, привык жить на чужие деньги. В этом проявляется его паразитарная природа и стремление замучить весь мир, чтобы дольше оставаться на плау. Страны Североатлантического альянса, по словам покойного лидера ЛЛПР, хотят отделить от РФ Дальний Восток, Поволжье и Кавказ. Однако прямого столкновения, на его взгляд, случиться не должно:

— У НАТО нет других планов, кроме ведения войны, и главная цель — война с Россией, — озвучил политик в одном из своих выступлений. — Но напрямую они боятся, поэтому будут бомбить по периферии, прижимать через Украину, Беларусь, Прибалтику, Кавказ. Так делали Наполеон, Гитлер. У НАТО цель та же самая. Все то, что хотел Гитлер, НАТО уже на 70% сделало.

Но до прямой войны с России дело у НАТО не дойдёт, ведь в 2026 году альянс прекратит своё существование. В Европе с этого времени начнётся «большое переселение народов» (мы уже может заметить это и сейчас, ведь количество мигрантов, которые прибывают в европейские страны, ошеломляющее). Серьёзные территориальные изменения ждут США. К ним присоединятся Мексика и Канада.

— В 2026 году НАТО развалится. Отношения России с Европой ухудшатся. Америка вернётся на свой континент и создаст единое государство с Канадой и Мексикой, — декламировал Жириновский.

Что погубит половину мира, по версии Жириновского

На смену этим испытаниям придут другие. Политик предвидел мощнейшую экологическую катастрофу. Из-за неё с лица Земли будут стёрты Амстердам, Лондон, Лиссабон, Стамбул и Таллин. Сильно изменится климат на европейской части, погибнет множество людей.