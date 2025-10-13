Сеть вновь сотрясают высказывания покойного политика Владимира Жириновского. Пророчества, которые оставил после себя легендарный лидер ЛДПР, продолжают будоражить умы наших современников. Политические прогнозы, озвученные много лет назад, во многих случаях поразительно совпали с реальностью. Сейчас в центре общественного интереса оказались суждения Жириновского о перспективах Соединённых Штатов, Украины, европейских стран и глобальных финансовых трендов. Всё, что озвучил политик при жизни, вполне может сбыться в 2026 году и далее. Тревожные пророчества Жириновского разобрали журналисты «Царьграда».

Владимир Жириновский, выступление в рамках празднования Дня народного единства. Фото — официальный сайт ЛДПР

Трамп осуществит кардинальный разворот

Ещё в 2016 году Владимир Жириновский дал Дональду Трампу острую характеристику и назвал его своей «американской копией». Он видел в нём не только похожего на себя мастера эпатажа и непредсказуемой политики, но и тонко чувствующего массовые настроения. Тогда российский политик не просто предрёк его победу на выборах, но и заявил о грядущем втором президентском сроке.

Жириновский говорил, что Трамп станет величайшим главой Соединённых Штатов в их истории, а его семейный клан вплоть до 2040-го года будет по-отечески заботиться об этой державе. Российский политик предсказывал, что именно Трамп осуществит кардинальный разворот во внешнеполитическом курсе США. Как итог – это приведёт к серьёзному противостоянию с ЕС. Фактически ради экономических выгод Америки ему придётся пойти на жёсткий конфликт с Европой. А Европа, видя уход своего главного партнёра, окажется в растерянности.

Эти слова сегодня обретают особое звучание: Трамп вновь публично упрекает европейских союзников в иждивенчестве и грозит введением новых защитных таможенных тарифов.

Что касается Незалежной, то Жириновский без сомнений заявлял: Трамп сдаст Украину. Всё дело в том, что эта страна никогда не было стратегической целью США. При первой же возможности Вашингтон «скинет» всю ответственность за неё на Европу. И это мы также может наблюдать уже сейчас: администрация Трампа всё чаще говорит о «распределении нагрузки» и необходимости, чтобы Европа «взяла на себя больше».

Предвидел Владимир Жириновский и то, что жизнь Трампа из-за его действий может оказаться на волоске:

– Если он будет что-то не так делать, его попытаются устранить руками какого-нибудь сумасшедшего, – предполагал политик.

Спустя восемь лет с момент, как лидер ЛДПР заявил об этом, летом 2024-го, в Трампа действительно стреляли во время митинга в Пенсильвании. Попытка убийства провалилась, но предсказание снова оказалось удивительно точным.

Фото: The White House

Америка не выдержит накала

Многие воспринимали подобные заявления как часть его эпатажного образа, однако Владимир Жириновский многократно и на полном серьёзе утверждал: Соединённые Штаты не справятся с грузом внутренних конфликтов. По его прогнозу, через 10-15 лет США как единого государства не будет существовать. Он был убеждён, что страна не выдержит череды внутренних кризисов, и её распад является исторической неизбежностью.

Джо Байден, фото: www.whitehouse.gov

По мнению Владимира Жириновского, механизм распада США запустил Джо Байден. Показательно, что прежний слоган Трампа «вернём Америке былое величие» сменился на новый, куда более тревожный — «спасём Америку». Эта перемена красноречиво свидетельствует: ощущение глубокого системного кризиса стало главной темой внутренней политической повестки.

Трамп сдаст Украину, Россия вернёт Новороссию

В своих многочисленных выступлениях Владимир Жириновский детально описывал гипотетический сценарий решающих российско-американских переговоров. По версии покойного лидера ЛДПР, Дональд Трамп мог бы согласиться на возрождение концепции «раздела мира на зоны влияния». Политик предполагал, что Львов и ряд западных украинских областей перейдут в сферу интересов Варшавы и Брюсселя, а историческая Новороссия воссоединится с Россией.

Трамп на это согласится, или, точнее, не станет препятствовать. Таким манёвром он разом разрешит три конфликта и превратится в трёхкратного нобелевского лауреата, пояснял свою мысль лидер ЛДПР. При этом, как предрекал Жириновский, американский президент не проявит снисхождения к Европейскому союзу: «Он будет доить Европу и душить, поскольку испытывает к ней ненависть, считал политик.

Фото: kremlin.ru

Восприятие пророчеств Жириновского всегда было неоднозначным. Кто-то видел в нём лишь эпатажного шоумена, тогда как другие — провидца, осознающего саму суть исторических процессов. Однако даже скептики вынуждены признать за ним феноменальную глубокую политическую интуицию.

Его предсказания — это не мистика, а результат трезвого анализа. Он мастерски просчитывал ходы, синтезируя экономические тенденции, международную дипломатию и массовую психологию. Именно поэтому, когда его давние тезисы находят отражение в современности, это вызывает не изумление, а трезвое понимание: многое из прежде казавшегося невероятным уже обретает реальные очертания.

Владимир Жириновский, фото: ldpr.ru

Украина действительно сталкивается с растущей пассивностью западных партнёров, Европа переживает серьёзные потрясения, а в американском обществе всё громче звучат призывы к национальному примирению.

Как говорил про себя Жириновский: я не пророк — я просто смотрю дальше остальных. И, судя по всему, в этом он точно не ошибся.