Исследователи наследия покойного политика Владимира Жириновского кричат во всеуслышание: он разгадал тайную западную «инструкцию» по развалу России, которой методично должны были следовать Европа и США. Политик предупреждал о ней всех, он много говорил о кознях, которые строит Запад по отношению к России, но над заявлениями Жириновского откровенно посмеивались, часто называя их пиаром, а его самого «политическим шутом». Сегодня, когда истинные намерения «западных партнёров» раскрылись, слова Вольфовича уже не кажутся столь смешными.

Вот уже несколько лет Владимира Жириновского нет в живых, однако лишь сейчас большинство начинает понимать, о чём пытался предупредить россиян политик, когда был в живых. Его прогнозы о ближневосточных конфликтах, украинском кризисе и разрыве с Западом сбываются с пугающей точностью. Какие ещё предсказания эксцентричного лидера начинают сбываться? И что, согласно его видению, ждёт человечество в ближайшие годы — теперь, когда даже сомневающиеся называют его слова пророческими? В прогнозах Владимира Жириновского разбиралось издание «Царьград».

Они хотели развалить России изнутри. Жириновский чувствовал это…

Анастасия Боцан-Харченко, дочь Владимира Жириновского, в одном из своих интервью вспоминала, как во время её поступления на юрфак МГУ в Госдуме с речью выступал Билл Клинтон. Её отец тогда резко осудил овации в адрес американского президента и назвал его выступление «инструкцией по разрушению России изнутри». Сегодня, спустя 25 лет, становится ясно: Жириновский видел угрозу задолго до того, как она проявилась в полной мере.

Пока многие политики восхищались Клинтоном, Жириновский увидел в его словах угрозу для России. Его предостережения, казавшиеся многим параноидальными, теперь воспринимаются совсем иначе.

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Удар был предопределён. Всё было ясно ещё в 2019 году

Особенно поразительной оказалась прозорливость Жириновского в отношении Ближнего Востока. Ещё в 2019 году он заявлял, что главные потрясения двадцатых годов XXI века произойдут именно в этом регионе. Там, по словам «политической Ванги», должны вспыхнуть «самые жестокие войны». По его словам, к 2024 году ситуация станет настолько напряжённой, что внимание мира переключится с украинского кризиса на «взрывоопасный» ближневосточный очаг.

И он оказался прав. В октябре 2023 года разразился конфликт между ХАМАС и Израилем. Но Жириновский видел дальше: он предрекал вовлечённость в ближневосточную мясорубку Ирана и других арабских (и не только) государств. Политик был уверен, что напряжённость может перерасти в Третью мировую войну. Ещё в 2012 году он прямо говорил о неизбежности удара Ирана по Израилю – и сегодня эти слова звучат как пугающее пророчество.

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«Других президентов не будет»: он знал, что случится в феврале в 4 часа утра…

Ещё в декабре 2021 года Владимир Жириновский заявлял о грядущем событии, после которого «Россия вновь обретёт величие». Так политик предсказал начало специальной военной операции на Украине. Он даже указал точное время – 4 часа утра. Ошибся лишь только в дате, указал не на 24, а 22 февраля.

Но это не единственное его точное предсказание на эту тему. В том же 2019 году лидер ЛПДР утверждал, что выборы, на которых победил Владимир Зеленский, станут последними в истории Украины. Других президентов уже не будет, предупреждал политик. И сегодня, на фоне продолжающегося конфликта и радикальных изменений в украинской политике, узурпации Зеленским президентского кресла, эти слова звучат как прямое пророчество.