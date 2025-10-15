Среда, 15 октября, 2025
Жириновский предсказал разрушение США за сутки: сбывается пророчество 2003 года

Валерия Мединская

Прозрения Владимира Жириновского изумляют тем, что действительно осуществляются — иной раз с пугающей буквальностью. Многое предрекал политик Украине, Европе, но не обошел вниманием и грядущий крах Соединенных Штатов. Как соотносятся эти предвидения и какое откровение покойного лидера ЛДПР может прийти в реальность уже в ближайшее время, разбирались журналисты 360.ru.

Америка погибнет не от войны и оружия. Ожидается кое-что очень молниеносное и пугающее

Среди тектонических кошмаров, которые может преподнести нам планета, именно колоссальное землетрясение на разломе Сан-Андреас в Калифорнии представляется сейсмологам наиболее пугающим. И куда большую тревогу у экспертов вызывает иная геологическая аномалия, находящаяся в пространстве США, — зона субдукции Каскадия. Здесь Тихоокеанская плита Хуан-де-Фука медленно погружается под Североамериканскую.

Жириновский предсказал разрушение США за сутки: сбывается пророчество 2003 года США живут на «пороховой бочке», которая совсем скоро может взорваться.
Изображение от wirestock на Freepik

Этот гигантский разлом пролегает от канадского острова Ванкувер до севера Калифорнии. Именно в этой точке продолжительное трение и сжатие плит накапливают чудовищную энергию. Как указали журналисты The New York Times, судьбы двух этих разломов могут оказаться тесно связаны.

Если же Сан-Андреас придёт в движение одновременно, от континентального побережья может ничего не остаться. Зона субдукции Каскадия протянулась вдоль береговой линии от Канады до Калифорнии. Разлом Сан-Андреас берёт начало у мыса Мендосино, южнее города Эврика, пересекает всю Калифорнию и обрывается в районе Солтон-Си. В районе мыса Мендосино эти две тектонические системы смыкаются, что создаёт потенциальную угрозу и рисует возможный катастрофический сценарий.

Жириновский предсказал разрушение США за сутки: сбывается пророчество 2003 года США живут на «пороховой бочке», которая совсем скоро может взорваться.
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Насколько вероятна катастрофа в США

Гипотезу о взаимосвязи тектонических систем сейсмолог Крис Голдфингер впервые выдвинул ещё в 1999 году. Его научная группа отправилась в экспедицию для бурения донных отложений у южных рубежей Каскадии. Учёным предстояло восстановить хроники доисторических подземных толчков. Однако практикант, отвечавший за навигацию, допустил ошибку в прокладке курса, направив судно в другую акваторию. Исследователи всё же отобрали пробы грунта и обнаружили турбидиты — геологические пласты, сформированные подводными селями, где массивные фрагменты обычно оседают в основании, а лёгкие — ближе к поверхности.

Но в полученных кернах картина была обратной: сверху залегал грубый песок, а под ним — более мелкие осадки.Последующий многолетний анализ показал: никакого геологического катаклизма не происходило. Учёные имели дело со следами двух независимых событий. Нижний слой образовался после сейсмического удара в Каскадии, верхний — в результате активности разлома Сан-Андреас.

Согласно расчётам Голдфингера, за минувшие 2500 лет все восемь мощнейших подвижек Каскадии сопровождались парными толчками на Сан-Андреас, происходившими с минимальным интервалом. Таким образом, сценарий «двойного удара» природы представляется крайне вероятным.

Крупное землетрясение в Каскадии уже само по себе несёт гигантские угрозы. Если же к нему присоединится одновременная активизация Сан-Андреаса, совокупные разрушения возрастут в разы: под ударом окажутся тихоокеанское побережье и Калифорния — регионы концентрации населения, транспортных артерий, энергообъектов и высокотехнологичных центров.

Пророчество Жириновского о гибели Америки

В 2023 году серия разрушительных подземных толчков одновременно прокатилась по нескольким государствам. Погибли тысячи человек. Именно тогда в России вновь припомнили высказывания Владимира Жириновского — политик допускал реальное существование тектонического оружия.

Жириновский предсказал разрушение США за сутки: сбывается пророчество 2003 года США живут на «пороховой бочке», которая совсем скоро может взорваться.
Коллаж 7info.ru

Он рассказывал, что существует возможность провоцировать землетрясения искусственным путём. Все природные катаклизмы — от сейсмических ударов до последовавших за ними наводнений — всё это можно создать искусственно, утверждал лидер ЛДПР.

Особенно зловещее звучание приобретают его более ранние слова. Ещё в 2003 году Жириновский обрушился с жёсткой критикой на действовавшего тогда американского лидера Джорджа Буша. Тогда он говорил о том, что Америка может фактически утонуть после некоторых манипуляций учёных:

— Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, и вся страна твоя будет под водой!

