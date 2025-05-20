Опубликовано предсказание Жириновского о решении Путина и Трампа по Украине

Блогер Кирилл Федоров опубликовал предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, его опубликовал блогер Кирилл Федоров в телеграм-канале.

Политик сделал прогноз о судьбе Украины в контексте их обсуждений во время дебатов в шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» в 2019 году.

«Будет встреча Путина и Трампа. Они могут договориться, это будет отличное достижение. <…>. Вся Новороссия, он (глава Белого дома. — Прим. Ред.) не возражает, все будет под российским флагом. Как Крым и Донбасс», — сказал Жириновский.

По его мнению, за это Трамп может получить Нобелевскую премию мира и добьется переизбрания.

Таким образом, как считает Жириновский, политик сможет восстановить отношения с Россией, однако продолжить давить на Европу.