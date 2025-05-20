Опубликовано предсказание Жириновского о решении Путина и Трампа по Украине

Блогер Кирилл Федоров опубликовал предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, его опубликовал блогер Кирилл Федоров в телеграм-канале.
Политик сделал прогноз о судьбе Украины в контексте их обсуждений во время дебатов в шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» в 2019 году.
По его мнению, за это Трамп может получить Нобелевскую премию мира и добьется переизбрания.
Таким образом, как считает Жириновский, политик сможет восстановить отношения с Россией, однако продолжить давить на Европу.
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