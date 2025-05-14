Среда, 14 мая, 2025
12.7 C
Рязань
Экономика и бизнес

Жилой комплекс «Метропарк» — ваш уютный уголок на берегу реки

Анастасия Мериакри

На территории комплекса мы создали атмосферу, где каждый сможет насладиться тишиной и спокойствием. Стоит лишь сделать пару шагов, и вы на благоустроенной набережной, где приятно гулять, дышать свежим воздухом, плавать на сапе и любоваться природой.

Совсем рядом расположен зелёный парк — отличное место для семейного отдыха, занятий спортом или уединённых прогулок вдали от шума большого города.

И при этом «Метропарк» находится всего в нескольких минутах от центра! Это удобно и для работы, и для отдыха. В шаговой доступности торговые центры, магазины, кафе и другие объекты городской инфраструктуры.

Реклама

На территории ЖК уже идёт строительство детского сада, общеобразовательной школы и школы федерального значения «Лидер».

Мы строим не просто дома, мы строим новое городское пространство, в котором есть всё, что нужно для комфортной современной жизни.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Реклама: ООО «ЖК Паруса-3», ИНН 6234126553, КПП 623401001, erid: 2VtzqwWjWex
Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.