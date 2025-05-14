Жилой комплекс «Метропарк» — ваш уютный уголок на берегу реки

На территории комплекса мы создали атмосферу, где каждый сможет насладиться тишиной и спокойствием. Стоит лишь сделать пару шагов, и вы на благоустроенной набережной, где приятно гулять, дышать свежим воздухом, плавать на сапе и любоваться природой.

Совсем рядом расположен зелёный парк — отличное место для семейного отдыха, занятий спортом или уединённых прогулок вдали от шума большого города.

И при этом «Метропарк» находится всего в нескольких минутах от центра! Это удобно и для работы, и для отдыха. В шаговой доступности торговые центры, магазины, кафе и другие объекты городской инфраструктуры.

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На территории ЖК уже идёт строительство детского сада, общеобразовательной школы и школы федерального значения «Лидер».

Мы строим не просто дома, мы строим новое городское пространство, в котором есть всё, что нужно для комфортной современной жизни.