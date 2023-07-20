В Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчина, по версии следствия, устроил взрыв в жилом доме, чтобы избавиться от семьи.

По данным ГУ СК РФ по Московской области, мужчину обвиняют в совершении общеопасным способом убийства шести человек, трое из которых дети, в покушении на убийство четырех человек и умышленном уничтожении чужого имущества (пп. «а, в, е» ч.2 ст. 105 УК РФ, ч.3 ст. 30 пп. «а, е» ч.2 ст. 105 УК РФ, ч.2 ст. 167 УК РФ).

Взрыв газа в жилом доме произошёл 11 апреля 2022 года. Перед этим мужчина, уставший от частых ссор, решил убить жену и детей, инсценировав утечку бытового газа.

По версии следствия, он открыл четыре колонки плиты, отсоединил гибкую подводку, закрыл одеялом вентиляцию, укрывшись в туалете, воспламенил газовоздушную смесь.

— В результате произошел мощный взрыв, который повлёк обрушение подъезда многоэтажного жилого дома, гибель шести человек, в том числе супруги и двоих детей обвиняемого, причинение тяжких травм еще четверым жителям. Причиненный собственникам квартир ущерб составил 588 млн рублей, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Во время следствия обвиняемый выдвигал разные версии, пытаясь уйти от ответственности. Все они были проверены и опровергнуты. По делу проведено 40 экспертиз, 300 допросов, очные ставки.

После утверждения обвинительного заключения, дело передано в суд.