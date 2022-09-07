Жильцов не обяжут оплачивать долги соседей по коммунальным платежам

В России с 1 сентября изменились правила расчёта платы за общедомовые нужды. До сих пор собственники платили за общедомовые нужды (ОДН) по нормативу, а перерасход покрывала управляющая компания. Отныне все фактические затраты на ОДН будут оплачивать жильцы, исходя из показаний общедомового прибора учёта. Об этом пишет «Парламентская газета».

В средствах массовой информации появились сведения, что сумму долга соседей по коммуналке перераспределят между всеми жильцами. В думском комитете по строительству и ЖКХ это опровергли и пояснили, что каждый несёт ответственность лишь за свою долю в общедомовом имуществе. Как изменится оплата за ОДН​, граждане узнают в начале следующего года.

В платежи за общедомовые нужды входит плата за электричество для работы лифта, домофона и освещения, воду для мытья лестницы, полива цветов, промывки отопительной системы. Суммы к оплате за коммунальные платежи и за ОДН в платёжках указываются отдельно.

Перерасчет будет проходить в конце года. Ранее поступившую от жильцов оплату и фактические расходы на ОДН за год, зафиксированные приборами учёта, сравнят. Если обнаружат долг, его распределят по всем квартирам в зависимости от их площади.

Перерасход за общедомовые нужды образуется из-за несвоевременной подачи показаний счётчиков, утечек воды из общих труб, аварий в доме, использования освещения в подъездах днём. Раньше жильцы платили за ОДН по нормативу, а долги за перерасход погашали управляющие компании. Теперь все платежи за перерасход легли на плечи жильцов.