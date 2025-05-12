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Жильцов горевшего дома в Октябрьском городке разместят в пунктах временного размещения

Валерия Мединская

По инициативе прокурора региона Дмитрия Коданёва сотрудники прокуратуры Железнодорожного района Рязани начали проверку в связи с пожаром на крыше многоквартирного дома в Октябрьском городке. Об этом сообщается в официальном tg-канале надзорного органа.

На место ЧП утром 12 мая выехала заместитель прокурора области Екатерина Банникова и районный прокурор Илья Хилов для оценки ситуации. По предварительной информации, вечером 11 мая загорелась кровля трёхэтажного жилого дома. В рамках проверки надзорные органы проанализируют, насколько управляющая компания соблюдала нормы жилищного законодательства и правила противопожарной безопасности.

Особое внимание прокуратура уделит вопросам временного размещения пострадавших жильцов и оказания им всей необходимой поддержки. Их направят в пункты временного размещения.

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По итогам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

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