ЖФК «Рязань-ВДВ» стартует в чемпионате России 13 марта

В воскресенье, 13 марта, тремя матчами стартует чемпионат России по футболу среди женских команд Суперлиги.

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В этом году участниками турнира станут 10 клубов. Команды сыграют основной гладкий этап в два круга, после чего состоится заключительный этап по схеме 4+6. Четыре лучших команды сыграют каждый с каждым в два круга, команды, занявшие места с пятого по десятое сыграют друг с другом в один круг. Очки, набранные в основном этапе, будут разделены надвое.

Футболистки «Рязани-ВДВ» начнут сезон на выезде — в Ростове «десантницы» встречаются с одноимённым клубом. Начало встречи — в 15.00.