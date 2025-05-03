В субботу, 3 мая, футболистки «Рязани-ВДВ» провели очередной матч чемпионата России среди женских команд. На домашнем поле «десантницы» принимали московский «Спартак» и уступили — 0:2.

Оба мяча были забиты в первом тайме. Хозяйки поля также имели возможности отличиться, но своими моментами в отличие от соперниц не воспользовались.

Вторая половина встречи прошла более спокойно, московская команда, лидирующая сейчас в чемпионате России, без особых проблем довела её до приемлемого для себя результата.