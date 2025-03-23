К вечеру российские силы выбили противника из Демидовки. Сейчас идет ликвидация боевиков, которые не смогли покинуть село и прячутся в сараях и погребах, пишет aif.ru.

«Наши выбили противника из Демидовки. Идет зачистка», — сообщил военный эксперт Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

По его словам, подразделения ВСУ смогли прорваться в село утром из-за проблем со связью и взаимодействием между российскими частями. Но сейчас ситуация нормализовалась.

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Военные подчеркивают, что драматизировать обстановку в белгородском приграничье не стоит. Крупного прорыва украинских сил не допущено. Большая часть колонн ВСУ была уничтожена еще на марше, а оставшиеся добили на границе.

«Когда к нам подошли танки, мы разнесли несколько украинских отрядов буквально за считанные минуты, — рассказал боец с позывным „Быча“. — Ситуация на нашем участке контролируемая. С танками стало надежнее. Держимся».

По данным Минобороны РФ, на Белгородском направлении группировка «Север» нанесла поражение двум бригадам ВСУ. Потери противника за сутки составили около 60 боевиков, один танк и два броневика.

ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Покровском направлении

На Покровском направлении российская группировка «Центр» освободила населенный пункт Срибное (Серебряное). По данным Минобороны, украинские части оказывали ожесточенное сопротивление, но их оборона была прорвана с помощью авиаударов и беспилотной авиации.

Российские военные отмечают, что ключевую роль сыграло превосходство в дронах-камикадзе — благодаря им удалось уничтожить украинскую технику и нарушить логистику ВСУ, сжигая транспорты с боекомплектом и резервами.

Всего за сутки в зоне ответственности группировки «Центр» были разгромлены формирования 12 бригад ВСУ и нацгвардии Украины. Потери противника составили более 500 бойцов, четыре броневика, семь автомобилей и два артиллерийских орудия.

«А вдруг русские ударят одновременно?»

Наибольшие опасения у украинского командования и западных военных советников вызывает вероятность одновременного удара российских сил на Сумском и Запорожском направлениях.

Оба этих направления уже находятся в критическом состоянии, и их одновременный прорыв может привести к обвалу всей линии обороны ВСУ.

Украинской армии не хватает резервов, чтобы оперативно отвечать на все российские атаки. Попытки экстренной переброски сил в одно место создают угрозу провала на другом участке фронта.

По мнению военных корреспондентов Telegram-канала «Легитимный», успехи ВС РФ в районе Сум и Запорожья могут привести к оперативному окружению украинских частей, из которого они уже не смогут выйти без дополнительных резервов.