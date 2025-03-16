Жертвы домашнего насилия отменяют вызов полиции из-за страха

В рязанском центре обработки вызовов системы 112 работают пять профессиональных психологов. Они оказывают экстренную психологическую помощь. О работе на горячей линии рассказала психолог центра обработки вызовов Мария Барсукова «Рязанским ведомостям».

Оказалось, что чаще всего рязанцы нуждаются в психологической поддержке в праздники, когда особенно остро ощущают одиночество. Жители надеются получить информационную поддержку, совет.

«Нам звонят, чтобы уточнить, в какие службы нужно обращаться, чтобы вывести родственника из состояния алкогольной зависимости. Или просят совет, как его замотивировать вести здоровый образ жизни. Звонят пожилые одинокие люди, прикованные к кровати, чтобы просто пообщаться», — говорит Мария Барсукова.

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Поступают звонки и от тех, кто находится на учёте в психоневрологическом диспансере. Такие заявители не хотят идти к своим врачам и ищут иные способы поддержки. Конечно, в рамках телефонной консультации помочь им невозможно.

Звонят люди и с суицидальными мыслями. Психологи стараются им помочь.

Мария Барсукова отметила, что звонков о домашнем насилии немного. В основном пострадавшие звонят, чтобы вызвать полицию, но буквально через 10 минут перезванивают с просьбой отменить вызов полиции. Жертвы опасаются усиления агрессии со стороны обидчика.

«Наша задача в таких случаях, во-первых, успокоить и поддержать жертву. Во-вторых, проинформировать о возможных вариантах обращения за помощью в экстренные и социальные службы. В-третьих, показать человеку, что он не один и что в любой момент, возможно, не сейчас, а позже, он может обратиться за помощью», — разъясняет психолог.

Когда звонят дети, они не просят помощи, а просто делятся своей сложной ситуацией. В этих случаях каких-то шаблонов в работе нет. Совместно с операторами и полицией психологи ищут пути, которые помогут разрешить ситуацию так, чтобы не навредить ребенку.