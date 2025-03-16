Жертвы домашнего насилия отменяют вызов полиции из-за страха

В рязанском центре обработки вызовов системы 112 работают пять профессиональных психологов. Они оказывают экстренную психологическую помощь. О работе на горячей линии рассказала психолог центра обработки вызовов Мария Барсукова «Рязанским ведомостям».
Оказалось, что чаще всего рязанцы нуждаются в психологической поддержке в праздники, когда особенно остро ощущают одиночество. Жители надеются получить информационную поддержку, совет.
«Нам звонят, чтобы уточнить, в какие службы нужно обращаться, чтобы вывести родственника из состояния алкогольной зависимости. Или просят совет, как его замотивировать вести здоровый образ жизни. Звонят пожилые одинокие люди, прикованные к кровати, чтобы просто пообщаться», — говорит Мария Барсукова.
Поступают звонки и от тех, кто находится на учёте в психоневрологическом диспансере. Такие заявители не хотят идти к своим врачам и ищут иные способы поддержки. Конечно, в рамках телефонной консультации помочь им невозможно.
Звонят люди и с суицидальными мыслями. Психологи стараются им помочь.
Мария Барсукова отметила, что звонков о домашнем насилии немного. В основном пострадавшие звонят, чтобы вызвать полицию, но буквально через 10 минут перезванивают с просьбой отменить вызов полиции. Жертвы опасаются усиления агрессии со стороны обидчика.
Когда звонят дети, они не просят помощи, а просто делятся своей сложной ситуацией. В этих случаях каких-то шаблонов в работе нет. Совместно с операторами и полицией психологи ищут пути, которые помогут разрешить ситуацию так, чтобы не навредить ребенку.