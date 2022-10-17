Жертвой теракта на полигоне в Белгородской области стал рязанец

В числе погибших военнослужащих, погибших на полигоне в Белгородской области, оказался 55-летний рязанец Цыганов Н. Список жертв теракта в воинской части публикует Telegram канал Baza.

В числе погибших — военные из Лукоянова, Воскресенска, Якутии, Нижнего Новгорода, Павлово, Вольска, Североморска, Волгодонска и Украины.

Ранее в Министерстве обороны сообщали, что уроженцы одной из стран СНГ открыли огонь по добровольцам во время стрельб. Нападавших ликвидировали ответным огнём.

Telegram канал Baza также сообщает, что личности стрелявших установлены. Это 23-летний и 24-летний граждане Таджикистана. Они прибыли на полигон 11 октября в качестве добровольцев.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram