Жертвами пьяных подростков во Владивостоке стали мигранты из Узбекистана

Пятнадцатилетние парни избили группу граждан Узбекистана во Владивостоке, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Приморского края.

«Пьяные подростки ночью напали и избили граждан Узбекистана во Владивостоке», — говорится в публикации.

Других подробностей инцидента правоохранители не привели.

По данным СК, инцидент произошел в ночь на 10 сентября на улице Хабаровской. Сначала подростки повредили автомобиль и распылили в салон аэрозольный баллончик. Затем они напали на водителя грузовика, таксиста и его пассажира, а также ворвались в круглосуточный магазин, где их жертвой стал еще один мужчина.

Возбуждено уголовное дело. Личности подростков установлены, одного из них задержали, двоих разыскивают.