Вторник, 16 сентября, 2025
Новости России

Жертвами пьяных подростков во Владивостоке стали мигранты из Узбекистана

Пятнадцатилетние парни избили группу граждан Узбекистана во Владивостоке, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Приморского края.

«Пьяные подростки ночью напали и избили граждан Узбекистана во Владивостоке», — говорится в публикации.

Других подробностей инцидента правоохранители не привели.

По данным СК, инцидент произошел в ночь на 10 сентября на улице Хабаровской. Сначала подростки повредили автомобиль и распылили в салон аэрозольный баллончик. Затем они напали на водителя грузовика, таксиста и его пассажира, а также ворвались в круглосуточный магазин, где их жертвой стал еще один мужчина.

Возбуждено уголовное дело. Личности подростков установлены, одного из них задержали, двоих разыскивают.

Новости России

Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

На августовских кадрах — пусто. Только палатка, снег, камни. Рюкзака — нет. Совсем. Ни тени, ни намёка. А в сентябре — он вот он. Чистый. Сухой. Стоит, будто его положили вчера.
Новости России

Белоусов жёстко наказал Зеленского за дроны в Польше — СМИ

Военные блогеры и инсайдеры сообщают о масштабных ударах по украинским военным объектам и о загадочной операции «Труба-3».
Новости России

Экстрасенс сделала неожиданный прогноз об окончании СВО и судьбе России

После окончания СВО, по словам ясновидящей, начнется не менее интересный период.
Новости России

Они не понимали, что происходит: российские войска бьются за Купянск 

Война — не только артиллерия и бронетехника. Иногда решающую роль играет газовая труба под рекой, тишина перед штурмом и внезапность, от которой у противника ломается командная система.
Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация

Транспорт и дороги

Ряд электричек в Рязани и Подмосковье изменит расписание 

МЖД просит пассажиров отнестись к работам с пониманием и заранее уточнять расписание.
Культура и события

Бразильский спектакль «Танцы штата Алагоас» показали на «Рязанских смотринах»

Постановка родом из Бразилии явилась для рязанцев «аутентичным олицетворением национальных традиций», как выразились ведущие.
Новости мира

18-летние девушки в окопах: как Украина превратила студенток в пушечное мясо 

Это не «гендерное равенство». Это не «патриотизм». Это — крик отчаяния. Когда государство, вместо того чтобы признать поражение или искать выход из конфликта, начинает бросать на алтарь войны вчерашних школьниц — это не сила.
Общество

В Рязанской области выбрали победительницу регионального этапа программы «Мама-предприниматель»

Вместе с мужем они создали семейную кондитерскую «Екейкс». Как победительница регионального этапа она получила 150 тыс. руб., а также шанс претендовать на 1 млн руб. на федеральном этапе.
Общество

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Рязани 

На первом месте — коммерческий директор производственного предприятия: соискателю готовы платить от 180 000 рублей в месяц.
Спорт

Три тысячи болельщиков исполнили гимн России на хоккейном матче в Рязани

В первой домашней игре сезона рязанцы встречались с ХК «Южный Урал» из Орска и уступили со счётом 1:3.
Новости России

В Керчи выгнали из кафе участника спецоперации и его жену

Участника спецоперации, его жену и друга не пустили в...
Новости России

SHOT: ВСУ покидают Купянск под натиском российской армии

Украинские войска начали покидать Купянск в Харьковской области после...