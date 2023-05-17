Женщины продали новорожденную девочку за 60 тысяч рублей

В Москве за продажу ребёнка задержаны три женщины, сообщает прокуратура столицы.

По данным ведомства, 29-летняя женщина 8 мая родила в Твери девочку. Вместе с двумя знакомыми 39 и 46 лет мать решила продать ребёнка. Вечером 15 мая в ТЦ на улице Лобненской в Москве они продали девочку за 60 тысяч рублей.

После получения денег, составления расписок злоумышленницы задержаны. Жизнь ребёнка находится вне опасности.

Уголовное дело в отношении продавцов заведут по п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная организованной группой).

Ситуация взята на контроль Тимирязевской межрайонной прокуратурой.