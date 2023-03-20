Женщину с ВИЧ будут судить за занятие сексом с мужчиной

В Горно-Алтайске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней местной жительницы. Женщину обвиняют по ч. 1 ст. 122 УК РФ — заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемая в течение двух месяцев неоднократно занималась сексом с мужчиной, не предупреждая его о наличии серьёзного заболевания.

В качестве наказания по этой статье УК РФ суд может назначить ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до 1 года.

Уголовное дело направлено мировому судье г. Горно-Алтайска.