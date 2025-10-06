Женщину с тромбом в 7 сантиметров в нижней полой вене спасли в Рязанской ОКБ

В Рязанской областной клинической больнице врачи успешно провели операцию по удалению тромба длиной 7-8 сантиметров из нижней полой вены пациентки. Об этом сообщили в группе медучреждения ВКонтакте.

Женщина поступила в ОКБ с диагнозом «флотирующий тромб в нижней полой вене», который был обнаружен случайно во время планового ультразвукового исследования брюшной полости. После поступления в приемное отделение и дополнительного обследования диагноз подтвердился.

Тромб представлял серьезную угрозу для жизни пациентки, так как его длина составляла 7–8 сантиметров, и он был флотирующим, что означало его подвижность. Это повышало риск отрыва тромба и его миграции в легочную артерию, что могло привести к летальному исходу.

Для решения проблемы был собран консилиум врачей. Они пришли к выводу о необходимости срочного хирургического вмешательства. Благодаря слаженной работе рентгенэндоваскулярных и сосудистых хирургов, операция была успешно проведена с использованием малоинвазивных методов. Через небольшой разрез на шее специалисты ввели специальные инструменты, захватили, извлекли и удалили тромб из нижней полой вены. Операция прошла без осложнений.

Пациентка полностью выздоровела и была выписана из больницы. Регулярные медицинские осмотры и диспансеризация позволяют выявлять заболевания на ранней стадии, что способствует своевременному лечению и профилактике осложнений.