Женщину с инсультом, страдающую сахарным диабетом, спасли в Рязани

В Рязанском кардиодиспансере спасли женщину с инфарктом, страдающую сахарным диабетом. Подробности рассказали в министерстве здравоохранения области.

В январе 2025 года у 36-летней женщины из Рязанской области произошел первый инфаркт. Случай осложнило наличие у пациентки сахарного диабета, почти 12 лет она находится на инсулинотерапии.

Диабет мешает увидеть клиническую картину типичных болей в сердце. Пациентка чувствовала боли в позвоночнике, связывая их с остеохондрозом. Принимала обезболивающие, растирала спину и к кардиологу не обращалась в связи с отсутствием симптомов. Когда боли стали нестерпимыми, женщина вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали крупноочаговый инфаркт. В межрайонном медицинском центре провели консервативное лечение.

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Этой весной, работая на огороде, у женщины вновь ухудшилось самочувствие. Появились боли в сердце, одышка, чувствовалась нехватка воздуха. Женщину в срочном порядке госпитализировали в кардиодиспансер. В тот же день провели коронарографию и стентирование. Параллельно с пациенткой работал эндокринолог, чтобы контролировать диабет и не спровоцировать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

Сейчас пациентка выписана домой. Ушли боли в сердце, прекратилась одышка. В ближайшее время женщина с мужем планируют завести ребенка.