Среда, 25 сентября, 2024

Женщину с 7-ю переломами спасли врачи Рязанской ОКБ

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Изображение от rawpixel.com на Freepik

Санитарная авиация доставила в Рязанскую областную клиническую больницу пациентку с 7 переломами. Об этом сообщают в группе учреждения.

Женщина поступила в больницу 23 августа. Травмы она получила в результате ДТП. Кроме 7 переломов, у нее диагностировали повреждения органов грудной клетки и черепно-мозговую травму. На фоне полученных повреждений у женщины развилось жизнеугрожающее состояние — травматический шок.

Врачи в течение месяца боролись за ее жизнь. На прошлой неделе женщину перевели в профильное отделение для дальнейшего долечивания и реабилитации. По словам врачей, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что пациенты после ДТП считаются одними из самых сложных. В автомобильных авариях пострадавшие получают сочетанные и комбинированные повреждения, которые обуславливают тяжесть их состояния.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Как пенсионерам получить ежемесячную денежную компенсацию вместо услуг

Виталий Артемов констатировал нарушение графика строительства школы в Олимпийском городке

В Рязани презентуют книгу Александра Дворкина «Хроники крестовых походов»

В МЧС рассказали о причине появления дыма в центре Рязани

В России ужесточат правила страхования жизни

Юные рязанцы выступили на Всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту

ТРЦ «М5 Молл» в Рязани сменил название

Аркадий Фомин проконтролировал работы по строительству и благоустройству социальных объектов в Путятинском районе

В центре Рязани произошёл пожар

В Рязанской области 26 сентября ограничат движение через  железнодорожный переезд

Самые яркие участники шоу «Выжить в…» сойдутся в грандиозной «Игре сезонов»

Крупнейший рязанский торгово-развлекательный центр «М5Молл» сообщил о начале ребрендинга