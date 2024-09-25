Женщину с 7-ю переломами спасли врачи Рязанской ОКБ

Санитарная авиация доставила в Рязанскую областную клиническую больницу пациентку с 7 переломами. Об этом сообщают в группе учреждения.

Женщина поступила в больницу 23 августа. Травмы она получила в результате ДТП. Кроме 7 переломов, у нее диагностировали повреждения органов грудной клетки и черепно-мозговую травму. На фоне полученных повреждений у женщины развилось жизнеугрожающее состояние — травматический шок.

Врачи в течение месяца боролись за ее жизнь. На прошлой неделе женщину перевели в профильное отделение для дальнейшего долечивания и реабилитации. По словам врачей, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что пациенты после ДТП считаются одними из самых сложных. В автомобильных авариях пострадавшие получают сочетанные и комбинированные повреждения, которые обуславливают тяжесть их состояния.