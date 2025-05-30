Женщину-риэлтора отправили мыть полы за совет о замужестве с бойцами СВО ради денег

80 часов обязательных работ — такое административное наказание получила жительница Томска за высказывания, признанные унижающими человеческое достоинство. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Томской области.

Наказание назначено после выпуска популярного подкаста о недвижимости, где женщина, работавшая риелтором, предложила девушкам выходить замуж за участников специальной военной операции с расчётом на получение выплат в случае их гибели.

Действия томички квалифицированы как возбуждение ненависти либо вражды. Материалы дела были рассмотрены судом, а затем переданы в службу судебных приставов по Советскому району города Томска.

Как сообщили в региональном управлении ФССП, исполнительное производство возбуждено, риэлтор уже начала выполнять назначенные работы. Под контролем приставов она трудится уборщицей в одном из муниципальных предприятий Томска по 4 часа в день.