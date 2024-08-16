Пятница, 16 августа, 2024

Женщину приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство трёхмесячного сына

Автор: 7info

Опубликовано

Скриншот видео

Краснодарский краевой суд вынес приговор Наталье Рекиной, жительнице Анапы, признав её виновной в убийстве своего трёхмесячного сына. Подробности сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, в августе 2023 года Рекина решила покончить с собой и, опасаясь, что её ребёнок останется без заботы, совершила жестокое преступление. Женщина воткнула нож в грудь малыша, который находился в кроватке, а затем попыталась покончить с собой. Однако её родители, получив предсмертное сообщение от дочери, вовремя прибыли на место и вызвали помощь.

Рекину доставили в больницу, но спасти ребёнка не удалось. В суде она полностью признала свою вину.

После рассмотрения дела суд приговорил Наталью Рекину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и дополнительным ограничением свободы на срок 1 год.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ВСУ убили двух мирных украинцев, которых пытались спасти бойцы ВС России

Оператор дрона наказал бойцов ВСУ, осквернивших кладбище

SHOT выяснил личность бойца ВСУ, издевавшегося над российским пенсионером

Рязаньстат рассказал, что знал 10-летний ребенок о Рязанской губернии в начале 19 века

Паники не будет. ВСУ атаковали белгородских медиков

Алаудинов обвинил часть военкоров в работе на ВСУ

Галкин* готов отказаться от антироссийских шуток ради корпоративов для россиян

Российский турист сорвался с горы в деревне мёртвых на Бали

Арендатор участков в Борках в Рязани хочет использовать землю для сельхознужд

На улице Стройкова в Рязани обнаружили труп женщины

Названа причина нападения подростка на мужчину на улице Почтовой в Рязани

Спаси меня, Господи: снаряд ВСУ упал в паре метров от российских бойцов