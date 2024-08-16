Женщину приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство трёхмесячного сына

Краснодарский краевой суд вынес приговор Наталье Рекиной, жительнице Анапы, признав её виновной в убийстве своего трёхмесячного сына. Подробности сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, в августе 2023 года Рекина решила покончить с собой и, опасаясь, что её ребёнок останется без заботы, совершила жестокое преступление. Женщина воткнула нож в грудь малыша, который находился в кроватке, а затем попыталась покончить с собой. Однако её родители, получив предсмертное сообщение от дочери, вовремя прибыли на место и вызвали помощь.

Рекину доставили в больницу, но спасти ребёнка не удалось. В суде она полностью признала свою вину.

После рассмотрения дела суд приговорил Наталью Рекину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и дополнительным ограничением свободы на срок 1 год.

Приговор пока не вступил в законную силу.