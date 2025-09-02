Вторник, 2 сентября, 2025
Женщину-дропа, которая похитила 400 тысяч рублей у пенсионерки, задержали в Рязани

Анастасия Мериакри
Изображение от jcomp на Freepik

Оперативники уголовного розыска задержали женщину-дропа, которая помогла мошенникам похитить 400 тысяч рублей у пенсионерки из Рязани.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России по Московскому району города Рязани уличили 34-летнюю жительницу Рязанского района в пособничестве телефонным мошенникам.

В августе неизвестный под видом сотрудника правоохранительных органов связался с 75-летней жительницей города Рязани и, напугав ее потерей накоплений, убедил поместить на «безопасный» счет 400 тысяч рублей. Потерявшая бдительность пенсионерка передала пакет с наличными деньгами прибывшему к ней домой мужчине-курьеру. Вскоре женщина осознала обман и обратилась в полицию.

По данному факту в ОМВД России по Московскому району города Рязани было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что на адрес к потерпевшей приезжал таксист, не имевший умысла на совершение преступления. После этого он передал пакет неизвестной женщине.

Оперативники установили личность и разыскали эту женщину – 34-летнюю жительницу Рязанского района, работающую мерчендайзером в одной из торговых сетей. Злоумышленница призналась, что нашла через мессенджер подработку в качестве дроп-курьера по сбору денег у обманутых граждан. Похищенные у пенсионерки 400 тысяч рублей она за определенный процент перевела на счет кураторов.

Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники отрабатывают злоумышленницу на причастность к другим аналогичным преступлениям.

