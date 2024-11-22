Пятница, 22 ноября, 2024
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Женщина зарубила топором мужчину, предложившего ей заняться сексом

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Алексей Самохин

В Бурятии местную жительницу обвиняют в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По версии следствия, преступление совершено днём 19 ноября. Подозреваемая пришла в гости к знакомому, мужчина стал настойчиво предлагать даме заняться сексом. Гостья схватила топор и ударила хозяина по голове. Труп она положила на диван и укрыла одеялом. Уйдя из дома, подозреваемая спрятала топор.

Тело жильца позднее нашла хозяйка дома, у которой он снимал жильё.

Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемую хотят отправить под стражу.

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