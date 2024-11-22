Женщина зарубила топором мужчину, предложившего ей заняться сексом

В Бурятии местную жительницу обвиняют в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По версии следствия, преступление совершено днём 19 ноября. Подозреваемая пришла в гости к знакомому, мужчина стал настойчиво предлагать даме заняться сексом. Гостья схватила топор и ударила хозяина по голове. Труп она положила на диван и укрыла одеялом. Уйдя из дома, подозреваемая спрятала топор.

Тело жильца позднее нашла хозяйка дома, у которой он снимал жильё.

Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемую хотят отправить под стражу.