Женщина зарезала знакомого в хостеле в Москве

Телеграм-канал прокуратуры Москвы сообщил об убийстве 35-летнего мужчины в хостеле на улице Образцова.

Мужчина распивал спиртные напитки в компании и 38-летней знакомой. В ходе возникшего между ними конфликта ранее судимая женщина взяла кухонный нож и нанесла им мужчине несколько ударов, а сама пошла в душ.

Раненого постояльца обнаружила уборщица хостела и вызвала скорую помощь, однако мужчина скончался.

Действия женщины квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Останкинская межрайонная прокуратура контролирует привлечение женщины к уголовной ответственности.

Фото: t.me/moscowproc