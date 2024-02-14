Среда, 14 февраля, 2024

Женщина зарезала знакомого в хостеле в Москве

Автор: 7info

Опубликовано

Телеграм-канал прокуратуры Москвы сообщил об убийстве 35-летнего мужчины в хостеле на улице Образцова.

Мужчина распивал спиртные напитки в компании и 38-летней знакомой. В ходе возникшего между ними конфликта ранее судимая женщина взяла кухонный нож и нанесла им мужчине несколько ударов, а сама пошла в душ.

Раненого постояльца обнаружила уборщица хостела и вызвала скорую помощь, однако мужчина скончался.

Действия женщины квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Останкинская межрайонная прокуратура контролирует привлечение женщины к уголовной ответственности.

Женщина зарезала знакомого в хостеле в Москве
Женщина зарезала знакомого в хостеле в Москве

Фото: t.me/moscowproc

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