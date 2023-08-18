Женщина зарезала любовника из-за обвинений в измене на Камчатке

На Камчатке местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины (ч.4 ст. 111 УК РФ).

Подробности сообщил телеграм-канал ведомства.

По версии следствия, убийство 49-летняя подозреваемая совершила 14 августа в дачном доме на территории СНТ «Портовик». Поссорившись с сожителем, высказавшим оскорбления и обвинения в измене, женщина четыре раза ударила его ножом в бедро, повредив артерию. Пострадавший умер от сильной кровопотери.

Нож, которым совершено убийство, подозреваемая выбросила в колодец. Позднее орудие убийства нашли следователи.

Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемая помещена под домашний арест.