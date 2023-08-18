Пятница, 18 августа, 2023
На главнуюНовости мира

Женщина зарезала любовника из-за обвинений в измене на Камчатке

7info

На Камчатке местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины (ч.4 ст. 111 УК РФ).

Подробности сообщил телеграм-канал ведомства.

По версии следствия, убийство 49-летняя подозреваемая совершила 14 августа в дачном доме на территории СНТ «Портовик». Поссорившись с сожителем, высказавшим оскорбления и обвинения в измене, женщина четыре раза ударила его ножом в бедро, повредив артерию. Пострадавший умер от сильной кровопотери.

Нож, которым совершено убийство, подозреваемая выбросила в колодец. Позднее орудие убийства нашли следователи.

Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемая помещена под домашний арест.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Миронов призвал жестко наказывать за пропаганду сатанизма

Руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что чиновники саботируют работу по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В выходные в Рязанской области пройдут рейды ГИБДД

При проведении мероприятий сотрудники полиции будут производить массовую остановку транспортных средств.

Эксперты объяснили, как перестать перерабатывать и начать жить

Редко сверхурочный труд вызывает восторг. Но отказаться бывает неловко, а то и страшно: вдруг это повлияет на карьеру?

22-летний водитель погиб в ДТП в Клепиковском районе

Подробности случившегося обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Рязанцы заметили сквозные дыры на мосту на улице Маяковского

Мост находится рядом со стадионом «Спартак».

Рязанцам предлагают принять участие в розыгрыше билетов на фестиваль КВН «Поющий Косопуз»

Условия розыгрыша — в официальной группе 7info.

Семью инженера из Екатеринбурга терроризируют неизвестные

В социальных сетях мужчину и его супругу забрасывают сообщениями. В одном из них написано, что мужчина должен 2 миллиона рублей.

В Рязанской области разыскивают 77-летнюю Раису Евдокимову

17 августа женщина вышла из дома и не вернулась.

Число жалоб от рязанцев на участников финансового рынка сократилось

Банк России за первые шесть месяцев 2023 года получил от жителей Рязанской области 844 жалобы. Это почти на 21,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

16-летняя украинка первой в стране заменила отчество на «матчество»

Девушка также заменила имя на то, которым хотела назвать её при рождении мать — Станислава.

Женщина изрезала знакомого ножом до смерти

38-летнего мужчину с множественными колото-резаными ранениями тела и руки обнаружили в квартире дома на улице Щетинина в Оренбурге днём 15 августа.

Мусоровоз влетел в ограждение на улице Новосёлов

Официальная информация о произошедшем уточняется.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации