Женщина закопала ребёнка в сугроб, вспомнив слова мужа

Жительница поселка Свободный в Свердловской области закопала ребёнка в сугроб, сообщает URA.RU.

Местный житель рассказал журналистам, что мать решила оставить младенца в снегу, так как раньше слышала от мужа, что он не хочет троих детей.

— В семье уже растут двое детишек, это была третья беременность. Якобы когда родился второй, муж сказал жене: нам двоих хватит, третьего мы уже по деньгам не потянем, — заявил собеседник URA.RU.

Предположительно, воспоминание об этих словах супруга и толкнуло женщину на страшный поступок.

По данным СМИ, рожать мать приехала в баню к свёкру. Мужчина обнаружил её с ребёнком на руках. Пока ходил за простынёй, женщина закопала сына в снег.

Младенца свёкр выкопал вместе с соседом. Мальчика доставили в реанимацию, у него обнаружили мозговую дисфункцию.